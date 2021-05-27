Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов передал в созданный по его инициативе музей Международного нумизматического клуба монету, которую приобрел на аукционе в Гонконге за $2,64 млн. Речь идет о Константиновском рубле, который считается одной из самых редких русских монет, говорится в сообщении музея, которое приводит РБК.

Она была отчеканена после смерти Александра I в 1825 году. Императором должен был стать его младший брат, великий князь Константин Павлович, и Монетный двор начал создавать монеты с его изображением. Однако психически больной Константин отказался наследовать трон (это событие послужило одним из поводов для восстания декабристов), и тираж был прекращен. Помимо пяти полностью сделанных монет известно о существовании рублей с определенными изъянами, о судьбе которых долгое время ничего не было известно.

По различным данным, сейчас известно о существовании восьми Константиновских рублей, три из которых находятся в экспозициях Эрмитажа, Государственного исторического музея в Москве и Смитсоновского института в Вашингтоне, а еще два до недавнего времени находились в частных коллекциях.

Одну из монет в апреле 2021 года выставили на аукцион в Гонконге, оценив в полмиллиона долларов. В итоге Константиновский рубль приобрел Алекперов за $2,64 млн. Это стало рекордной ценой: на аукционе 2004 года в Нью-Йорке пожелавший остаться неизвестным житель Японии заплатил за монету $550 тыс.

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