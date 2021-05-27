Сейчас есть угроза гражданской войны, бывают плохие власти, диктаторы, от них легко избавиться, самое опасное – это гражданские войны. Об этом заявил первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

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«Сторонники Пашиняна и Кочаряна почти перешли к бою, это будет и дальше углубляться. Я опасаюсь, что эти выборы могут перерасти в драки, если не сказать, в гражданскую войну. Обе стороны решают вопрос жизни и смерти», — сказал он.

По его словам, самой большой ошибкой Сержа Саргсяна был переход на парламентскую форму правления.

«Это ужасная вещь… Есть три варианта, как закончатся эти выборы – либо победит Пашинян, либо Кочарян, либо кто-то другой, что маловероятно. И есть более плохой вариант – никто не победит и мы погрузимся в пеструю парламентскую систему», — приводит его слова армянский интернет-портал news.am.

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