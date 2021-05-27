Армянский национальный конгресс идет на парламентские выборы, как на операцию по спасению государства. Об этом на пресс-конференции сказал заместитель председателя АНК Левон Зурабян, передает ереванский «Спутник».

В партии считают, что только критическая ситуация, в которой оказалась страна, вынуждает Конгресс идти на выборы. Здесь убеждены, что альтернативой этому могут стать развал государства и новые катастрофы для армянского народа. В качестве предвыборного слогана АНК выбрал лозунг «Пора отрезвиться».

Комментируя обстановку на границе с Азербайджаном, он заявил, что Армения стала государством без иммунитета, власти страны доказали свою немощность, неспособность решить какой-либо вопрос.

По словам политика, нужно понять, что обращение в ООН, к России, Турции, Азербайджану не даст результатов, пока армянское государство не восстановлено, пока не восстановлены функции этого государства. Он считает, что власти страны утратили стратегическое видение ситуации, утратили связь с союзниками, потеряли чувство реальности, а военное руководство не контролирует ситуацию.

Ранее АНК во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном принял решение об участии в досрочных парламентских выборах в Армении.

Minval.az