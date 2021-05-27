Россия призывает Армению и Азербайджан решать спорные вопросы границы мирным путем, говорится в сообщении МИД России.

Ситуацию на армяно-азербайджанской границе, а также ход урегулирования нагорно-карабахского конфликта (в контексте работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ) обсудили замглавы МИД Андрея Руденко и спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар.

«С российской стороны подтвержден призыв к сторонам решать все возникающие проблемы мирным путем в ходе переговоров. Россия готова и дальше оказывать возможное содействие этому процессу», — говорится в сообщении министерства.

Minval.az