Минобороны Азербайджана сделало новое заявление о задержанных армянских диверсантах, раскрыв некоторые детали.

Согласно оперативной информации, полученной 27 мая, на армяно-азербайджанской границе в направлении Кельбаджарском районе, диверсионные группы пересекли государственную границу Азербайджана в 03:00 и пытались провести работы по минированию и другие провокационные действия.

По предварительной информации, две разведывательно-диверсионные группы с армянской стороны пересекли государственную границу в двух направлениях. Одна из групп состояла из 9, другая — из 15 военнослужащих. Движение разведывательно-диверсионных групп было взято под контроль. Части азербайджанской армии, ведя минирование пунктов снабжения и других переправ на нашей территории, приняли незамедлительные оперативные меры против обеих групп противника.

В результате из первой разведывательно-диверсионной группы противника были разоружены и задержаны 4 военнослужащих, один из которых офицер, из второй — 2 военнослужащих, всего 6 человек.

Географические координаты района, где была задержана разведывательно-диверсионная группа: 40 градусов 09 минут 06 секунд северной широты, 45 градусов 58 минут 07 секунд восточной долготы (N 40°09’06»; E 45°58’07»).

Другие армянские военнослужащие, отступив, немедленно покинули нашу территорию.

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