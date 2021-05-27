МИД Азербайджана отреагировал на попытку диверсионного проникновения ВС Армении на азербайджанскую сторону.

«Согласно информации Министерства обороны Азербайджанской Республики, 27 мая разведывательно-диверсионный отряд вооруженных сил Армении в составе двух групп проник вглубь территории Азербайджана в направлении села Юхары Айрым Кяльбаджарского района в направлении государственной границы Азербайджана с Арменией, пытался осуществить на этой территории диверсионно-разведывательную операцию и диверсионную террористическую деятельность — заминирование дорог.

Эти группы были обнаружены, часть диверсантов сбежала, 6 человек (2 человека из одной группы и 4 из другой) были обезврежены и задержаны Азербайджанской Армией.

Армения уже некоторое время проводит политику намеренного усиления напряженности на приграничных территориях двух стран. Проникновение разведывательной группы вооруженных сил Армении на территорию Азербайджана, минирование территории и другие попытки диверсии расцениваются как террористически провокационные действия.

Азербайджан на протяжении многих лет страдал от мин, установленных армянской стороной, и диверсии и очередные попытки минирования дорог, осуществляемые диверсионной группой Армении на территории Азербайджана, могут представить в будущем серьезную угрозу для жизни азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц.

Азербайджан выступает за снятие напряженности на армяно-азербайджанской государственной границе путем переговоров и поддерживает призывы международного сообщества к делимитации и демаркации границ между двумя странами.

Попытки нарушения границ Азербайджана недопустимы. Армения должна воздерживаться от действий, направленных на усиление напряженности на границе двух стран, с уважением относиться к границам соседнего государства», – сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

Minval.az