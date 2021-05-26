Военнослужащие ВС Азербайджана пресекли провокацию армянских солдат и прогнали их.
Представляем вашему вниманию соответствующее видео.
Военнослужащие ВС Азербайджана пресекли провокацию армянских солдат и прогнали их.
Представляем вашему вниманию соответствующее видео.
Дата: 2021/05/26 20:27
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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Об этом сообщает Минобороны России
Эти лица вновь незаконно проникли на освобожденные территории и погибли там в результате подрывов
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров
«Это прописано в их мандате», — добавила Захарова
Об этом было заявлено сегодня на оперативном совещании в Министерстве внутренних дел
«Мы ценим отношения с Азербайджаном, основанные на традициях доброй дружбы и взаимного уважения», — говорится в поздравительном письме Путина Ильхаму Алиеву
По ее словам, основной причиной данного инцидента является отсутствие международно-правового оформления азербайджано-армянской границы, оставшееся в наследство еще со времен СССР
Соответствующее решение принял Кабинет министров Азербайджанской Республики
По ее словам, Баку и Ереван находятся в начале пути к восстановлению полноценного диалога и взаимного доверия