Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики. В письме он выражает уверенность в дальнейшем наращивании двустороннего стратегического партнерства.

«Азербайджан достиг ощутимых успехов в социально-экономической, научно-технической и других сферах. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня», — отмечается в тексте поздравления Путина, опубликованного на сайте президента Азербайджана.

Мы ценим отношения с Азербайджаном, основанные на традициях доброй дружбы и взаимного уважения.

Путин подчеркнул, что российско-азербайджанские отношения находятся на высоком уровне. «Уверен, что совместными усилиями мы и дальше будем всесторонне укреплять наше стратегическое партнерство и плодотворное сотрудничество во всех сферах на благо наших народов, региональной безопасности и стабильности. Искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим соотечественникам благополучия и процветания», — подчеркивает президент РФ.

Minval.az