«Инцидент на азербайджано-армянской границе не имеет прямого отношения к нагорно-карабахской проблеме».

Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, основной причиной данного инцидента является отсутствие международно-правового оформления азербайджано-армянской границы, оставшееся в наследство еще со времен СССР: «Мы исходим из того, что подобную ситуацию следует решать исключительно мирным, переговорным путем. Россия готова этому всячески помогать».

Minval.az