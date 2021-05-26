«Российская сторона плотно вовлечена в разрешение инцидента на армяно-азербайджанской границе и содействие снижению напряженности. Мы поддерживаем контакты с Баку и Ереваном». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

«Подобные ситуации следует решать исключительно мирным переговорным путем. В качестве долгосрочного решения видим запуск процесса делимитации границы с ее последующей демаркацией. Россия готова этому всячески помогать», — заявила М.Захарова, слова которой приводит «Репорт».

По ее словам, Баку и Ереван находятся в начале пути к восстановлению полноценного диалога и взаимного доверия. «Россия предпринимает активные посреднические усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, стабилизации ситуации на Южном Кавказе и превращении его в зону процветания», — добавила она.

Minval.az