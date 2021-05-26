Опубликованное накануне в провокационных целях видео в армянских СМИ, снято несколько дней назад на Зангезурском направлении азербайджано-армянской границы на территории Лачинского района.

Как сообщают бакинские источники, сразу после инцидента подразделения азербайджанской армии предприняли адекватные и решительные меры. В результате армянские военные сбежали с позиций, бросив оружие и припасы.

В то же время, сообщается, что азербайджанские военные укрепились на нескольких более выгодных позициях и взяли территорию под свой контроль.

Minval.az