Супруга президента Украины Елена Зеленская в эфире программы Сніданок на «1+1» приготовила несколько блюд из школьного меню. Об этом первая леди Украины сообщила в Instagram.

Компанию на телевизионной кухне ей составил кулинарный эксперт Евгений Клопотенко.

Днем ранее Зеленская представила обновленное меню для школьных столовых, которое планируют ввести с нового учебного года, отмечает «Корреспондент».

«Сегодня мой день начался рано. Я впервые участвовала в съемках утреннего шоу и готовила блюда из обновленного школьного меню. Это было быстро и вкусно. Вкусно должно быть и школьникам с 1 сентября. А летние каникулы – это хорошая возможность пересмотреть культуру питания дома. От нас, родителей, зависит здоровье и благополучие наших детей», – подчеркнула первая леди.

Во время эфира жена главы государства и известный кулинар презентовали три блюда из школьного меню: салат с яйцом, сыром и куркумой; салат с двумя видами капусты и соусом винегрет; вегетарианский закрытый пирог.

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