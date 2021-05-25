В Азербайджане вводят COVID-паспорта, а также сертификаты для переболевших.

Об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

По его словам, те, кто получил обе дозы вакцины от коронавируса, получат сертификат о вакцинации.

«Второй сертификат — это сертификат об иммунитете. Этот сертификат будет предоставлен переболевшим коронавирусом. Эти сертификаты будут называться COVID-паспортами. Лица, имеющие один из этих сертификатов, смогут воспользоваться услугами спортивных учреждений», — отметил он.

В будущем, по его словам, этот подход планируется применить и к свадьбам, а также COVID-паспорта также будут применяться для посещения концертов, театров.

Minval.az