В Азербайджане смягчается карантин, об этом сообщил помощник президента Шахмар Мовсумов сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

Так, с 31 мая в Азербайджане отменяется использование медицинских масок на открытом воздухе.

Кроме того, с 31 мая Бакинский метрополитен возобновляет пассажирские перевозки, возобновляются междугородние и межрайонные пассажироперевозки, разрешается деятельность моллов и крупных торговых центров.

С 10 июня возобновляется функционирование мест поклонения, спортзалы и пляжи.

Вместе с тем, в Азербайджане вводят COVID-паспорта, а также сертификаты для переболевших. Посещать спортзалы можно будет только при наличии вышеуказанных документов.

Minval.az