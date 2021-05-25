Здание Центра Гейдара Алиева в Баку окрасилось в цвета государственного флага Грузии в поддержку этой страны по случаю образования Грузинской Демократической Республики — 26 Мая 1918 года.
Здание Центра Гейдара Алиева в Баку окрасилось в цвета государственного флага Грузии в поддержку этой страны по случаю образования Грузинской Демократической Республики — 26 Мая 1918 года.
Дата: 2021/05/25 9:04
Раздел: Азербайджан
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