Начался визит министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа в Азербайджан.
Об этом говорится в сообщении посольства Ирана в Азербайджане.
Визит является частью продолжающихся консультаций между официальными лицами Исламской Республики Иран и Азербайджанской Республики. Министр иностранных дел Ирана встретится с рядом высокопоставленных официальных лиц Азербайджана.
Основная цель визита — обсуждение последних событий в двусторонних отношениях и важнейших региональных и международных вопросов, а также обмен мнениями.