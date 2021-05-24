Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана сообщила об аресте гражданина страны, воевавшего в рядах боевиков террористической организации «ИГИЛ».

Согласно информации, гражданин Азербайджана Орхан Джамалов (1986 г.р.) в 2014 году незаконным путем перебрался в Сирию для участия в незаконных вооруженных формирований в составе ИГ.

Ранее Джамалов уже отбывал тюремное заключение за того, что входил в незаконное вооруженное формирование «Лесные братья», которое действовало в Загатальском районе Азербайджана.

После освобождения Джамалов по приглашению и с помощью человека по имени Шамиль по прозвищу «Ханзала» в августе 2014 года перебрался в Турцию, а оттуда нелегально в Сирию и направился в город Ракка. Есть обоснованные подозрения, что Джамалов присоединился к незаконной вооруженной группировке «Азери Джамаат», которая подчиняется террористической организации ИГ, и участвовал в учениях и вооруженных конфликтах в составе этой преступной группы.

На основании этих фактов Джамалову предъявлены обвинения по статьям 12.1, 218.2 (соучастие в преступлении) и 283-1.3 (Участие в группах, тренингах или вооруженных конфликтах, созданных под видом распространения религиозных сект, совершения религиозных обрядов или участие в вооруженных конфликтах за пределами Азербайджана на почве религиозной вражды, религиозного радикализма или религиозного фанатизма) УК Азербайджана и заключен под стражу.

По делу продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Minval.az