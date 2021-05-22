Из Армении приходят примечательные политические новости. Бюро АРФ «Дашнакцутюн» выступило с заявлением: партия мобилизовала ресурсы в разных странах мира для оказания воздействия на Азербайджан и, в случае необходимости, для защиты безопасности государства и граждан. После чего следуют предсказуемое жонглирование словами и обвинениями в адрес Азербайджана, который «вторгся на территорию Армении», «не возвращает пленных», «озвучивает угрозы и требования» и т.д. Заодно звучат и обвинения в адрес властей Армении — в «преступном бездействии».

Намеренно не станем ворошить желтые страницы, вспоминать опубликованное в газете «Известия» 30 июля 1992 года заявление бывшего генерала КГБ СССР Олега Калугина, который подтвердил, что с конца семидесятых годов партия «Дашнакцутюн» стала проводить просоветскую политику, и добавил: «Мы играли на их патриотизме, помогали им успешно вести бизнес, в частности, в Бейруте, в Калифорнии. С их помощью внедряли своих людей в госструктуры некоторых стран, которые помогали нам (СССР — Minval.az) вести нужную пропаганду и получать нужную информацию». Тем более не станем задавать язвительные вопросы, существует ли это «внешнее управление» и поныне и если да, то как так получается, что дашнаки с помощью своего зарубежного влияния собираются подрывать едва ли не главный политический успех России последних лет — мирный процесс в Карабахе, частью которого является процесс делимитации и демаркации границ. Обратим внимание на другое. Объявив о «мобилизации ресурсов в разных странах мира для оказания воздействия на Азербайджан», дашнаки не торопятся конкретизировать, что именно собираются делать. Теоретически можно отмахнуться: в Армении на носу выборы, напряженность вокруг процесса демаркации границ в Зангезуре активно «обыгрывается» на внутриполитической арене, и дашнаки вполне предсказуемо пытаются использовать свой главный козырь — влияние в диаспоре.

Только вот «Дашнакцутюн» — партия с весьма глубокими традициями политического террора. Первый теракт дашнаки «реализовали» еще в 1896 году, захватив заложников в Оттоманском банке Стамбула. А теперь заявление дашнаков появилось на показательном фоне. Напомним: как уже сообщал Minval.az, здание азербайджанского культурного центра «Карабах» в Люксембурге подверглось нападению неизвестных вандалов — нападавшие разбили стекла камнями. Полиция ведет расследование.

Несколькими днями ранее Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе обратилось к соотечественникам: «По информации генконсульства, проживающие в Лос-Анджелесе и ряде городов Калифорнии армянские экстремисты планируют акции и другие провокационные мероприятия против Азербайджана. Призываем наших соотечественников проявлять сдержанность и осторожность, не поддаваться на провокации, не придавать значения подобным бессмысленным демонстрациям». У многих в памяти серия нападений армянских радикалов на азербайджанцев в разных странах в июле 2020 года, после поражения Армении в боях на товузском направлении — проиграв на поле боя, армянские националисты вымещали злобу на сотрудниках азербайджанских дипмиссий и участниках мирных акций азербайджанской диаспоры. Уже тогда в толпе мелькали персонажи, одетые в майки с символикой АСАЛА. А теперь, когда «Дашнакцутюн» обещает «поднять диаспору», опасность новой волны армянского террора против Азербайджана становится более чем реальной. И это уже повод не только для усиления мер безопасности в азербайджанских дипмиссиях, но и для политических ответных мер. Потому как заявление АРФ «Дашнакцутюн» — это прямое доказательство террористических приготовлений армянской стороны. Со всеми вытекающими.

Экспертная группа Minval.az

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