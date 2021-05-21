Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на 131-м заседании Комитета министров Совета Европы.

Как говорится в сообщении Министерства иностранных дел (МИД), отметив, что 25 января текущего года исполняется 20 лет членству Азербайджана в Совете Европы, министр сказал, что в период своего членства в Совете Европы страна активно участвует в конструктивном сотрудничестве с этой организацией и ее различными учреждениями по всем направлениям и заинтересован в продолжении этого сотрудничества на основе взаимного уважения и понимания.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан в этом году отметил 30-ю годовщину восстановления независимости страны в 1991 году и, что наиболее важно, это первый год без вооруженного конфликта за эти 30 лет независимого существования. Было отмечено, что подписанное 10 ноября 2020 года лидерами Азербайджана, России и Армении трехстороннее заявление положило конец вооруженному конфликту между Арменией и Азербайджаном, продолжавшемуся почти 30 лет. До внимания участников заседания было доведено, что данный документ создает необходимые условия для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ двух стран, признанных на международном уровне.

Дж. Байрамов также с сожалением отметил, что мы до сих пор являемся свидетелями нарушения Арменией своих обязательств, вытекающих из заявления от 10 ноября и, в целом, международного гуманитарного права. В частности, было подчеркнуто, что серьезную обеспокоенность вызывает отказ Армении предоставить минные карты, а также непредставление Арменией информации о судьбе около 4 000 азербайджанцев, пропавших без вести в результате военной агрессии против Азербайджана в 1991-1994 годах.

Министр призвал международное сообщество, включая Совет Европы, продемонстрировать решимость убедить Армению использовать уникальную возможность для устойчивого мира, регионального сотрудничества и развития, отказавшись от реваншистской деятельности и ненависти к Азербайджану.

В своем выступлении Джейхун Байрамов поздравил Германию с успешным завершением председательства в Комитете министров Совета Европы и выразил нашу полную поддержку будущему председательству Венгрии.

Minval.az