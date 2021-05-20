Исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов, главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи и новоиспеченный чемпион страны, японский хавбек бакинского «Нефтчи» Кейсуке Хонда посетили Агдам.

Звездный полузащитник «нефтяников» поделился впечатлениями от визита в город, освобожденный осенью прошлого года благодаря победе в 44-дневной Отечественной войне, а также напомнил, что он является родиной клуба «Карабах», передает azerisport.com.

«Вчера я играл против «Карабаха» в Баку. На самом деле, свои домашние матчи «Карабах» должен проводить там, где я сейчас стою – на стадионе «Имарет» в Агдаме. Надеюсь, футбол здесь возродиться», — написал Хонда на своей странице в Instagram.

Также они провели символическую игру на стадионе «Имарет».

«Я побывал на стадионе «Имарет», домашнем стадионе «Карабаха». По известным причинам здесь и вправду можно видеть только руины. Но, я надеюсь, что очень скоро «Карабах» сможет играть здесь, на возрожденном стадионе, который придется заново отстраивать», — написал в свою очередь Де Бьязи на своей странице в Facebook.

Minval.az