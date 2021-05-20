В Азербайджане выявлено еще 437 случаев заражения коронавирусом, 893 человека вылечились, 14 человек скончались. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 331477 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 318502 человека вылечились, 4828 скончались, число активных больных — 8147.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 10 569 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период 3 425 183 теста.

Minval.az