18 мая Азербайджан отмечает очередную, 29-ю годовщину оккупации Арменией Лачинского района. И впервые — после того, как эти земли были освобождены военно-политическим путем — в результате победы Азербайджана в 44-дневной войне. Более того, сегодня в Лачинском районе, судя по косвенными но весьма информативным «сигналам», разворачивается второй акт армянского поражения — процесс делимитации и демаркации границ. Где рухнула очередная «стратегическая задумка» Еревана — попытка раздуть из делимитации пограничный конфликт и втянуть в него Россию и ОДКБ.

В самом деле, у озера Гарагель не стреляют. Но фигуры на «дипломатической арене» задвигались в вихревом темпе. Высказали свою позицию и на Смоленской площади в Москве. Как уже рассказывал Minval.az, сначала глава МИД РФ Сергей Лавров назвал первопричиной инцидента отсутствие границы, «которая была бы делимитирована и демаркирована. Там никто никогда этим не занимался», а затем добавил: «Мы предложили сторонам, чтобы они приступили к такой работе. Мы готовы оказывать им в этом содействие: в предоставлении и картографического материала, и консультационных услуг». Через несколько часов появилось заявление замглавы МИД РФ Андрея Руденко: Россия окажет Армении и Азербайджану содействие в урегулировании напряженности на границе, если такая просьба поступит от обоих государств. Что же касается ОДКБ, то Руденко не стал ни анонсировать это обсуждение, ни исключать его: «Главы МИД в Душанбе собираются, чтобы обсудить все стоящие на повестке дня вопросы. Я не исключаю, что этот вопрос будет там обсуждаться, — цитировал его ТАСС. — Я думаю, что основная дискуссия состоится в Душанбе на полях встречи министров».

Вполне сбалансированные, «нейтральные» и логичные заявления. И вполне ожидаемые — ситуация в Зангезуре, точнее, спровоцированная Арменией нервозность вокруг процесса делимитации границ, продолжает оставаться в центре внимания не только бакинской и ереванской аудитории, но и мировой политической верхушки, переговоры с Баку и Ереваном проводят и Париж, и Вашингтон, причем если Франция в лице главы МИД ле Дриана продолжает капризно требовать, чтобы Азербайджан вывел войска с территории Армении, куда наши солдаты не заходили, то позвонивший президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан озвучил вполне логичный призыв к Баку и Еревану начать переговоры о делимитации международно признанной границы и решать все проблемы мирным путем — этот призыв был поддержан Азербайджаном.

Возможно, по закону жанра, здесь должны следовать рассуждения, что Россия — единственный из трех посредников, кто действительно присутствует в регионе в «военно-миротворческом» измерении, располагает картами, включая ту самую карту Генштаба СССР от 1975 года, где с максимальной точностью обозначены границы союзных республик, наконец, именно российские пограничники охраняют границы Армении, словом, ей во всех смыслах и карты в руки.

Только вот для Армении эти выверенные заявления Лаврова и Руденко означают многократное поражение.

Прежде всего, говорят в Москве о делимитации границ на основе карт, а не ереванских «хотелок». Более того, подспудно в Армении понимают, что даже если в процесс встроятся США и Франция, то, отбросив весь словесный «гарнир», делимитировать границу все равно будут по картам 1975 года. А значит, придется расставаться со всей «прихваченной по ходу» у Азербайджана территорией, включая стратегические высоты, дороги и истоки рек — все то, что уже имело место в селе Шурнух, теперь имеет все шансы повториться на других участках границы.

И, наконец, самое главное. Заявления Лаврова и Руденко прозвучали после того, как Армения, развернув очередной виток своей «слезливой дипломатии», умоляла Россию оказать ей военную поддержку и обращалась по этому поводу в ОДКБ. Один из армянских телеграмм-каналов, скандально известный Re:public of Artsakh, не сдержался и выразил всеобщий «крик души», сопроводив заявления Лаврова таким вопросом-комментарием: «Это можно считать ответом на официальное обращение Армении к России об оказании военной помощи?» В Ереване явно ожидали большего и уже строили планы, как матушка-Россия всей своей мощью обрушится на такой-сякой Азербайджан и позволит Армении осуществить мечту о реванше — и вдруг такой «облом»: идите и договаривайтесь с Азербайджаном на основе карт и признанных границ.

И что теперь остается делать Армении? Теоретически здесь, конечно, могут обидеться на Москву. В местной телеграмм-стихии могут, конечно, высказывать громкие обиды в стиле «ОДКБ продолжает доказывать свою бесполезность», но в реальности деваться Армении в общем-то некуда. Макрон и его команда могут делать жесты вроде постов в соцсетях на армянском языке, но чтобы взять на себя расходы по обеспечению безопасности Армении? После того, как Франция по сути дела свернула свою активность в Африке, после турецкого «тычка» ретировалась из Ливии? Реальных надежд на Париж не хватит даже для того, чтобы создать предмет для политического торга с Москвой. А нынешний кризис еще раз продемонстрировал, что собственных дееспособных силовых структур у Еревана попросту нет, и в обеспечении собственной безопасности Армении приходится полагаться исключительно на благосклонность России.

Словом, в озере Гарагель, похоже, утонули еще и остатки армянских надежд на быстрый реванш силами ОДКБ.

Нурани, обозреватель

Minval.az