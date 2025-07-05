Фракция «Альтернативы для Германии» (АдГ) в бундестаге утвердила программный документ, в котором содержится призыв отменить антироссийские санкции.

АдГ предлагает придерживаться курса «Германия — в первую очередь», исходить из национальных интересов и отменить экономические санкции против России.

«Украина: переговоры по мирному соглашению, снятие санкций с России, никаких поставок оружия», — отмечается в программе фракции.

В ходе выступления сопредседатель партии Тино Хрупалла призвал власти Германии вернуть российский газ. По его словам, не имеет значения, кто будет оператором газопровода.

«Мы требуем продления срока работы угольных электростанций и, конечно, возобновления поставок газа из России. «Северный поток» должен быть отремонтирован.», – говорится в его заявлении.