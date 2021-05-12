И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян проводит заседание Совета безопасности, сообщает Sputnik Армения.
Тема обсуждения на заседании не сообщается, однако можно предположить, что члены Совета рассматривают ситуацию в Сюнике (Зангезуре).
И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян проводит заседание Совета безопасности, сообщает Sputnik Армения.
Тема обсуждения на заседании не сообщается, однако можно предположить, что члены Совета рассматривают ситуацию в Сюнике (Зангезуре).
Дата: 2021/05/12 23:10
Раздел: Бывший СССР
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