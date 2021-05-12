Президент России Владимир Путин подтвердил готовность Москвы обеспечить поставки в Турцию вакцины «Спутник V», в ближайшие дни в РФ приедет турецкая делегация, сообщает пресс-служба Кремля.

В среду состоялся телефонный разговор российского лидера с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

«Продолжено обсуждение текущего состояния и перспектив сотрудничества в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны обеспечить поставки в Турцию вакцины «Спутник V». В ближайшие дни в Москву приедет турецкая делегация для обсуждения данной проблематики», — говорится в сообщении.

Minval.az