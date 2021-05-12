Служба нацбезопасности Армении арестовала бывшего военнослужащего по обвинению в государственной измене.

Сотрудники СНБ выяснили, что бывший военный, занимавший ряд высоких должностей в структуре ВС и имевший доступ к секретным документам и информации, выдавал ее азербайджанским спецслужбам за вознаграждение, передает Sputnik Армения.

В поле зрения азербайджанской разведки он попал во время поездки в Грузию, где и был завербован. Он получал конкретные задания по сбору информации о ВС, вооружении и т.д.

Имея финансовые проблемы и намереваясь решить их с помощью продажи секретных данных, бывший военный собрал данные о личном составе, местах дислокации, вооружении, технике подразделений ВС Армении и сепаратистов Карабаха, боевые планы и другую информацию. Все документы он хранил дома.

Используя знакомства в ВС Армении и с сепаратистами Карабаха, он периодически встречался с военнослужащими для сбора информации, которую позже передавал разведчикам в Грузии. Встречи с ними происходили на территории посольства Азербайджана и в других местах.

Кроме того, выяснилось, что вместе со своим другом он приобрел и импортировал в Армению более 200 шлемофонов для танкистов, которые продал иностранному гражданину за 7,5 миллионов драмов (14,3 тысячи долларов).

Более того, он незаконно приобрел более тысяч боевых патронов и гранату Ф-1.

Бывшему военному предъявлены обвинения, он арестован.

Minval.az