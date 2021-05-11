Ереванская верхушка вновь задействует контрабандные схемы, для поставки в Армению продукции военного назначения. Так же, как и накануне 44-дневной войны и во время боевых действий, предпринимаются попытки ввезти в Армению военные грузы под видом гуманитарных. Используются также уже отработанные схемы воздушной контрабанды, причем в них оказываются вовлечены высокопоставленные персоны, включая главу правительства Никола Пашиняна, а для незаконных операций вновь используются лайнеры правительственного авиаотряда. Как утверждают осведомленные источники, именно с оружейно-контрабандными схемами была связана недавняя подозрительная «задержка» с вылетом армянской делегации из России в Армению.

Впрочем, расскажем по порядку.

29 апреля нынешнего года представительная делегация Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном отправилась в Казань — для участия в очередном заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза. Доставил ее на берега Волги ереванский «борт номер один» — Airbus А319-132 с регистрационным номером 701. А вот с обратным вылетом возникли проблемы. Согласно изложенной ереванскими источниками официальной версии, в самолете возникла техническая неисправность, за премьером отправили другой «борт», а Airbus А319-132 с регистрационным номером 701 оставили на ремонт. По данным сайта Flightradar24, из Казани Airbus вылетел 5 мая, но сделал неожиданную остановку в аэропорту Владикавказа — приземлился в 13-17, а в 16-46 вылетел в Ереван транзитом через воздушное пространство Грузии.

И как теперь сообщили Minval.az осведомленные источники, во время этой краткой остановки на борт правительственного лайнера загрузили «военную контрабанду» — бронежилеты, которые ранее не удалось провезти из России в Армению через Грузию.

Напомним: около двух недель назад ереванские СМИ перепуганным тоном возвестили, что на КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе застряли следующие из России в Армению фуры с бронежилетами. Причем, как признавали сами же ереванские СМИ, фуры были отправлены из Москвы 5 марта в качестве… гуманитарного груза. Что уже является нарушением и закона, и этических норм. Неудивительно, что грузинские пограничники «гуманитарные бронежилеты» не пропустили. 28 марта на грузинском КПП пограничники изъяли документы водителей и самого груза, а двигаться дальше запретили. В результате фуры повернули обратно в Россию. И как теперь выясняется, «гуманитарные бронежилеты» в Армению все же доставили — с использованием знакомых схем воздушной контрабанды, погрузив на борт лайнера правительственного авиаотряда.

А тут необходимо в который уже раз напомнить: подобные действия Армении грубо нарушают Чикагскую конвенцию и нормы ICAO, касающиеся перевозки грузов военного назначения. Перевозка подобных грузов тщательно документируется, об их характере извещаются не только получатели, но и те страны, через которые «борт» следует транзитом. Вести такого рода продукцию на гражданских самолетах, не извещая должным образом власти той же Грузии — это уже открытое нарушение принятых в гражданской авиации правил поведения, А использовать для этого правительственные лайнеры — это еще и просто по-человечески неприятно. Ну не царское это дело — выступать в роли «мулов».

Более того, подобные схемы Армения активно использовала во время Отечественной войны. Прежде всего, неоднократно предпринимались попытки ввезти оружие и другую продукцию военного назначения под видом гуманитарной помощи. Однажды грузинские таможенники задержали военную систему управления, которую загнали в гражданский трейлер и еще обложили упаковками с подгузниками. Имело место и использование правительственных лайнеров для воздушной контрабанды. Как уже рассказывал Minval.az, еще 3 октября 2020 года, в разгар боевых действий, вице-премьер Армении Мгер Григорян отправился с кратким рабочим визитом в Москву, а перед обратным вылетом в его самолет загрузили оружие, которое никак не было отражено в официальных документах. На следующий день в РФ вылетел замминистра иностранных дел Шаварш Кочарян — и тоже вернулся с грузом оружия. Правда, подобные схемы Ереван от разгрома не спасли. Но вот другой стратегии в Армении так и не придумали. А это значит, что уже действующие против армянских авиаторов санкции: вполне возможно, не последние.

Отдел политики Minval.az

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