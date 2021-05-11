

Москва позитивно относится к встрече президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

По словам Лаврова, президент Путин ранее неоднократно заявлял, что Россия и США, как ядерные страны, несут особую ответственность за ситуацию в мире.

«Ранее в Белом доме заявили, что Байден готов встретиться с Путиным в одной из европейских стран этим летом, чтобы обсудить вопросы, возникающие в ходе двусторонних отношений. Мы позитивно относимся к перспективам российско-американского саммита, предложенным Байденом во время его разговора с президентом Путиным».

С.Лавров также добавил, что главной темой российско-американского саммита должна стать стратегическая стабильность.

«Диалог с Вашингтоном важен. Мы считаем диалог важным, особенно в то время, когда американская сторона постоянно, полностью разрушает механизмы контроля над вооружениями. Мы внесли свои предложения американским коллегам для определения вопросов, стоящих на повестке дня. Что касается нас, то мы считаем важным обсуждение вопросов, которые мы подчеркнули», — отметил С.Лавров.

Minval.az