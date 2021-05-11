Вторая партия вакцины Спутник V будет доставлена в Азербайджан в конце мая.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

Minval.az