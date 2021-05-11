Проходит встреча в расширенном составе делегаций во главе с главами МИД Азербайджана и России.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Напомним, что ранее прошла встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и России один на один.

Minval.az