«Хотел бы выразить благодарность за оперативное решение вопроса поставки вакцины «Спутник V» в Азербайджан, как мы с Владимиром Владимировичем говорили, и сроки все выдержаны, слово сдержано», — сказал Алиев, принимая в понедельник в Баку главу МИД РФ Сергея Лаврова