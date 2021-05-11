Проходит встреча в расширенном составе делегаций во главе с главами МИД Азербайджана и России.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Напомним, что ранее прошла встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и России один на один.
Проходит встреча в расширенном составе делегаций во главе с главами МИД Азербайджана и России.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Напомним, что ранее прошла встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и России один на один.
Дата: 2021/05/11 11:50
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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