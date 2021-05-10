Президент РФ Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев в телефонном разговоре подтвердили обоюдный настрой на наращивание взаимодействия и условились о контактах на разных уровнях, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора Путин и Алиев тепло поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что в обеих странах свято чтут память о подвиге воинов-освободителей и глубоко благодарны ветеранам, проявившим беспримерный героизм и самоотверженность.

«Подтвержден обоюдный настрой на наращивание всестороннего российско-азербайджанского взаимодействия. Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях», — говорится в сообщении.

Minval.az