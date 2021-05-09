Экс-президент Армении Роберт Кочарян, АРФ Дашнакцутюн и партия «Возрождающаяся Армения» на площади Свободы в Ереване 9 мая созвали митинг, сообщает News.am.

До митинга в гостинице «Гранд отел» состоялось торжественное мероприятие по старту политического сотрудничества между вторым президентом Робертом Кочаряном, АРФ Дашнакцутюн и партией «Возрождающая Армения». Они подписали документ о сотрудничестве.

Данным документом закрепляется, что эти силы идут на выборы союзом, который возглавит Роберт Кочарян.

Minval.az