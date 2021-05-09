Пятый президент Украины Петр Порошенко сказал, что просил госсекретаря США Энтони Блинкена как можно скорее организовать встречу президента Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом. Его слова приводит пресс-служба партии Порошенко «Европейская солидарность».

Порошенко отметил, что Зеленского не пригласили с визитом в США на встречу с Байденом, что «более чем красноречиво и слишком бросается в глаза».

«Я хочу подчеркнуть, что в своем личном послании, которое я передал Государственному секретарю к руководству США, я обратился с просьбой пригласить президента Украины в Вашингтон как можно быстрее, или встретиться с ним в Европе желательно до встречи Байдена с Путиным», — цитирует Порошенко пресс-служба.

Экс-президент также заявил, что еще есть шансы добиться приглашения Зеленского на июньский саммит НАТО, который должен пройти без участия Украины.

По словам Порошенко, отсутствие приглашения на саммит Альянса — «это провал неэффективного непрофессионального руководства страны».

Порошенко назвал причиной такого отношения руководства НАТО к Украине то, что нынешняя украинская власть в течение последних двух лет свернула ряд реформ в секторе обороны и безопасности и антикоррупционной сфере.

Minval.az