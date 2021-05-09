Нет прощения и оправдания тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию, заявил президент России Владимир Путин во время главного военного парада в честь 76-й годовщины Победы, который прошел в воскресенье на Красной площади в Москве.

«Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы. Почти век отделяет нас от событий, когда в центре Европы наглел и набирал хищную силу чудовищный нацистский зверь, все циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии, с легкостью перечеркивались соглашения, призванные остановить сползания к мировой войне», — сказал Путин.

Minval.az