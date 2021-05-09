Завершился Парад Победы на Красной площади в Москве.

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9 мая в России отмечается 76-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Во многих городах страны в честь праздника проходит парад, а завершится день салютом.

Также традиционно организована акция «Бессмертный полк». Второй год подряд из-за пандемии она проходит онлайн.

На центральной трибуне находятся президент России Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия. Принимает парад министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, командует — главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков. После доклада министра о готовности к параду к россиянам с трибуны главной площади страны обратится глава государства.

Minval.az