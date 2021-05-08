Зять третьего президента Армении, экс-посол республики в Ватикане Микаэл Минасян объявил о создании движения «Анти-Никол», целью которого – свержение и.о. премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом бывший посол сообщил в Facebook.

Минасян напомнил, что он и его команда не намерены принимать участие в досрочных парламентских выборах, считая, что организуемое Пашиняном голосование не станет выходом из ситуации. По словам зятя Саргсяна, его долг – объяснить гражданам, что, выбирая Пашиняна, они выбирают смерть и лишают своих детей будущего и родины.

«Мы сегодня начинаем антиниколовское движение. Оно имеет одну единственную цель – объяснить прониколовцам, что Никол – это катастрофа. Движение не будет поддерживать ни одну из политических сил, не станет частью никаких блоков. Это движение спасения и будущего, у которого один месседж: у Армении нет будущего с Николом, именно он убил наших братьев, лишил матерей их сыновей, жен – их мужей, а детей – их отцов», — цитирует Минасяна Спутник-Армения.

По словам Минасяна, движение будет вне предвыборной борьбы, оно будет привлекать всех тех, кто считает Пашиняна худшим из зол.

«Нужно как можно скорее придать «кровь и плоть» движению, предлагая стать его участниками всем – от бывших коммунистов до «Свидетелей Иеговы», от республиканцев до бывших членов «Моего шага», от ветеранов войны до «фейсбуковских бойцов», от представителей интеллигенции до официантов, независимо от того, кто где был в прошлом.

У движения не будет лидера, следовательно не будет и политических амбиций», — пояснил зять Саргсяна.

Сам Минасян намерен в ближайшее время обнародовать правила игры новой инициативы.

Minval.az