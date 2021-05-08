Полиция Москвы задержала четверых человек, пытавшихся выйти на проезжую часть Звенигородского шоссе, когда по нему шла военная техника для репетиции парада ко Дню Победы.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на неназванный источник в правоохранительных органах.

Полицейские задержали двоих молодых людей в возрасте 16 и 19 лет, а также 17-летнюю девушку. Все трое — жители Москвы. Также задержана 21-летняя жительница Владимира. Агентство не приводит их имена. По данным источника ТАСС, перед тем, как выйти на дорогу перед военной техникой, молодые люди взломали замок на чердак расположенного рядом дома. Правоохранительные органы начали доследственную проверку.

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