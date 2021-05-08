Европейский фонд за демократию заплатил залог в размере 40 тыс. лари (более $11,6 тыс.) за депутата, главу партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, чтобы выпустить его из грузинской тюрьмы. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении представительства ЕС в Грузии.

«Сегодня были выплачены 40 тыс. лари для освобождения господина Ники Мелии из предварительного заключения. <…> Мы сердечно благодарим две независимые организации, которые согласились поддержать этот процесс: Европейский фонд за демократию, который выделил деньги, и Ассоциацию молодых юристов Грузии, которая передала указанные деньги властям», — сказано в заявлении.

Освобождение Мелии, который находится в тюрьме с 23 февраля из-за неуплаты залога по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года, является одним из условий соглашения, подписанного 19 апреля между правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и представителями оппозиции.

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