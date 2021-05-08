Власти Казахстана приняли решение отменить празднование Дня Победы и перенести его на следующий год из-за коронавируса, пеоедает Lenta.ru со ссылкой на публикацию в Facebook. размещенную пресс-секретарем президента Бериком Уали.

«В связи с серьезной эпидемиологической ситуацией было принято решение перенести на следующий год традиционные торжественные мероприятия по случаю Дня Победы», — отметил Уали.

При этом он подчеркнул, что власти страны чтут память ветеранов сражений Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В связи с праздником ныне живущим ветеранам будет оказана материальная помощь.

Ранее правительство Казахстана уже отменило военный парад в честь Дня Победы в столице страны Нур-Султане, объяснив это тем, что город находится в «красной» зоне по уровню эпидемиологической угрозы.

Таким образом, празднования по случаю 9 мая не состоятся в Казахстане второй год подряд. В 2020-м они так же были отменены из-за коронавируса.

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