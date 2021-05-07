Около 300 человек заразились коронавирусом в Грузии после прохождения первого курса вакцинации. Об этом в пятницу сообщил журналистам гендиректор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава республики Амиран Гамкрелидзе.

«У нас примерно 300 случаев, когда люди после первой прививки заразились [коронавирусом]. Мы изучаем это обстоятельство, однако почти во всех случаях после первой прививки инфекция протекала довольно легко, а зачастую бессимптомно», — сказал Гамкрелидзе.

Minval.az