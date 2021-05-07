В Беларуси готовы провести досрочные президентские выборы, но только параллельно с новыми выборами главы государства в США, заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу.

«Я — за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы», — сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов. Его цитирует госагентство БелТА.

По словам президента, люди во время избирательной кампании в США «голосовали по почте, бюллетени с подписями за Дональда Трампа выбрасывались в урны». «Они вытерли ноги о действующего президента. Они до сих пор ему в этом «Твиттере» не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали. Какой же доступ к средствам массовой информации?» — задался вопросом президент.

Minval.az