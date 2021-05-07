Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил поведение России с «пандемией в политике». Противостояние РФ он обсудил с коллегами стран Бенилюкса.

Украинский министр назвал два вызова для солидарности Евросоюза.

«Первый — это Россия. Россия все время бросает вызов солидарности ЕС. И второй — это COVID. Говоря метафорически, и то и другое можно охарактеризовать как пандемию — в политике и здравоохранении», — сказал Кулеба.

Он отметил, что международное сообщество должно давить на Москву, чтобы она вела себя конструктивно в вопросе урегулирования на Донбассе.

По его словам, нормандский формат продолжает функционировать, хотя Украине бы хотелось, чтобы он был более эффективным.

«Расширение нормандского формата требует согласия всех участников формата и прежде всего России. Если на этом этапе смена структуры нормандского формата невозможна, то мы призываем наших друзей и партнеров помогать нам, а также Франции и Германии давить на Россию, чтобы она вела себя конструктивное в нормандском формате», — добавил Кулеба.

Он рассказал, о чем еще говорил с европейскими коллегами.

«Мы говорили о том, что ЕС и его отдельные страны-члены могут сделать дополнительно, чтобы сдержать Россию, мы говорили о поддержке украинских реформ, мы говорили о Крымской платформе, и мы будем ждать гостей из Бельгии, Нидерландов и Люксембурга и их участие в этой платформе», — сказал министр.

Кулеба напомнил, что в последний раз подобный визит глав МИД стран Бенилюкса в Украину состоялся в 2015 году.

«Это настоящее проявление не просто поддержки, а дружбы», — заявил он.

Minval.az