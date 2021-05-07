Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о создании в республике собственной вакцины от коронавируса, сообщает БЕЛТА.
«В пробирке мы вчера получили свою вакцину», — сказал глава государства.
Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о создании в республике собственной вакцины от коронавируса, сообщает БЕЛТА.
«В пробирке мы вчера получили свою вакцину», — сказал глава государства.
Дата: 2021/05/07 13:39
Раздел: Бывший СССР
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