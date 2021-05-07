Владимир Путин 21 год назад впервые вступил в должность президента России, передает РИА Новости.

Будущий президент России родился в Ленинграде 7 октября 1952 года. Окончив юридический факультет, в 1975 году он приступил к работе в КГБ. Как говорил Путин, мечта служить в органах возникла у него еще в школе. С 1985 по 1990 год будущий президент работал в резидентуре внешней разведки в Дрездене.

До назначения на пост премьер-министра РФ в августе 1999 года Путин прошел путь от помощника ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам до директора Федеральной службы безопасности. В новогоднем обращении на пороге 2000 года первый президент РФ Борис Ельцин объявил о решении уйти в отставку, возложив обязанности главы государства на период до выборов на возглавлявшего правительство Путина. Совет Федерации назначил досрочные выборы на 26 марта 2000 года.

Как позднее рассказывал Путин, на предложение Ельцина занять пост премьера и впоследствии выдвигаться на президентские выборы он сначала ответил отказом, так как считал себя не готовым к такой судьбе. Однако в январе во время посещения Санкт-Петербургского государственного университета Путин объявил о намерении баллотироваться. Он одержал победу уже в первом туре, набрав 52,94% голосов избирателей.

Инаугурация — официальное вступление в должность президента России Владимира Путина – состоялась 7 мая 2000 года в Большом Кремлевском дворце. В 2004 году он был переизбран.

Путин не участвовал в выборах 2008 года: поддержав в качестве кандидата в президенты Дмитрия Медведева, он занял в мае 2008 года пост премьер-министра страны. В том же году в конституцию были внесены изменения, согласно которым президент избирался не на четыре года, а на шесть лет. Путин вновь стал главой государства в 2012 году, а в 2018-м выиграл выборы с рекордной поддержкой — за него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.

В 2020 году в конституцию вновь были внесены изменения, и весьма существенные. Принятие поправок поддержали почти 58 миллионов россиян, а против высказались около 16 миллионов.

Среди прочего в новую конституцию включили нормы о статусе Госсовета и исключили оговорку «подряд» из положения о невозможности занимать должность президента более двух сроков. Кроме того, по предложению депутата Госдумы Валентины Терешковой в текст законопроекта на этапе обсуждения была внесена поправка, которая после принятия нового текста конституции дает возможность действующему президенту баллотироваться вновь — на выборах 2024 года. С подачи экс-помощника президента Владислава Суркова этот процесс в политологической среде и в медиа стали называть «обнулением».

Что касается намерений Путина идти на новый срок, то, как он сам заявил на пресс-конференции 17 декабря, решение он не принял и подумает.

В начале апреля Путин подписал закон, которым законодательство о выборах и референдумах приводится в соответствие с поправками к Конституции РФ и, в частности, дает право нынешнему главе государства вновь претендовать на два срока.

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