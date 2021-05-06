Россия привержена обеспечению безопасности Армении как своего союзника, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с и.о. премьер-министра Никола Пашиняна.

«Мы привержены обеспечению безопасности нашего союзника, Республики Армения. Об этом шла речь и в ваших контактах с президентом Путиным и в контактах, которые регулярно, интенсивно ведутся нашими оборонными ведомствами. Здесь не может быть никаких сомнений», — цитирует Лаврова Спутник-Армения.

По его словам, сотрудничество РФ и Армении последовательно реализуется на всех направлениях, включая экономику, политические связи, военное и военно-техническое сотрудничество.

Глава российского МИД передал Пашиняну самые теплые пожелания от лица Владимира Путина в деятельности «по развитию своей страны и по реализации тех договоренностей, которые достигнуты были по нагорно-карабахскому урегулированию».

Minval.az