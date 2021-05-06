Правительство Российской Федерации прорабатывает вопросы поставки, транспортировки и сборки в Нагорном Карабахе быстровозводимых домов для беженцев. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим армянским коллегой в Ереване.

Minval.az