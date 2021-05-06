Правительство Российской Федерации прорабатывает вопросы поставки, транспортировки и сборки в Нагорном Карабахе быстровозводимых домов для беженцев. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим армянским коллегой в Ереване.
Правительство Российской Федерации прорабатывает вопросы поставки, транспортировки и сборки в Нагорном Карабахе быстровозводимых домов для беженцев. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим армянским коллегой в Ереване.
Дата: 2021/05/06 17:30
Раздел: Странности
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