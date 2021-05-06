Согласно официальной информации среднестатистическая зарплата поднялась до отметки 900 манатов, что вызвало язвительную реакцию пользователей социальных сетей, являющихся для любого журналиста площадкой vox populi. Действительно, с чего бы ей подниматься, сумме этой? Непонятно! Ведь если бы так было на самом деле, то многое можно было бы сделать. А тут живут же среднестатистические работники, замерзшие на 500 манатах, и еще радуются, что деньги дают в семью. И еще кредиты открывают, еще и на ремонт умудряются что-то отложить, ибо голь, как говорится, на выдумки хитра.

Но сегодня азербайджанский истеблишмент поразило откровение депутата Милли Меджлиса от Агсу-Исмаиллинского избирательного округа №87 Тахир Керимли, поделившегося мыслями с сайтом Modern.az о нехватке депутатской зарплаты и их жизни в тисках пандемии.

В частности Т. Керимли пожурил тех, кто считает депутатов «харамкорами»:

«Я от своего имени скажу, что ничего не имею, кроме депутатской зарплаты. Пусть придут ко мне домой, и посмотрят, в каких условиях я живу. Я настолько нуждаюсь, что в течение 30 лет не могу поменять окно. У меня даже нет личной машины. На мероприятия и в Милли Меджлис езжу на машине, предоставленной партией. Но мы, депутаты, боимся озвучивать эти моменты из-за нападок людей. Помню, я поднял вопрос о том, чтобы работникам парламента предоставили жилье, создали условия, и люди стали злословить в мой адрес, что Тахир Керимли хочет для себя квартиру и машину. Нас постоянно ругают, и потому мы боимся лишний раз что-то сказать.

К примеру, если депутат получает 1730 манатов, государство оказывает ему материальную помощь в размере половины этой суммы. Поскольку я являюсь заместителем председателя комитета, моя зарплата составляет 1830 манатов. Этой зарплаты совершенно не хватает. На ежегодную деятельность Милли Меджлиса выделено примерно 50 миллионов манатов. Думаю, эту сумму можно немного увеличить. Некоторые люди думают, что депутаты живут припеваючи и едят масло с медом, но на самом деле это не так», — подытожил Т. Керимли.

Яна Мадатова

Minval.az