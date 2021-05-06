Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в России «самый лучший президент в мире». Так политик ответил на вопрос о желании стать главой государства, сообщает ЧГТРК «Грозный».

«Лучший президент, лучший человек. Мудрый политик, дальновидный и харизматичный. Поэтому, мы будем поддерживать нашего президента», — сказал Кадыров в ходе прямого эфира в Instagram-аккаунте своего сына Адама.

Отвечая на вопрос о своих дальнейших планах, глава Чечни заявил, что намерен служить Всевышнему и своему народу. «Я раб Всевышнего и слуга своего народа, другого и не может быть», — резюмировал Кадыров.

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