Российские препараты от коронавируса являются на сегодняшний день наиболее безопасными, они просты и надежны как автомат Калашникова, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.

«На сегодняшний день наши препараты — они все известны, вот сейчас «Спутник Лайт» появился, появится уже сегодня — наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями. Они тоже весьма современны, и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надежными и наиболее безопасными», — сказал он.

«Как сказал один из европейских специалистов: надежны как автомат Калашникова. Да. Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов, и я думаю, что он безусловно прав. Просты и надежны как автомат Калашникова», — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что Россия — единственная на сегодняшний день страна в мире, которая готова и передаёт в другие страны технологию производства вакцин.

«Эта практика уже реализуется», — добавил он.

Minval.az