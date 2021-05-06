Москва и Ереван подчёркивают важность продолжения военно-технического сотрудничества, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Отметили важность сотрудничества в военной и военно-технической области. Поддержанию безопасности в Закавказье служит деятельность 102-й российской военной базы, российско-армянской объединенной группировки войск и погрануправления ФСБ России в Армении», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам рабочего визита в Армению. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее руководство Армении объявило, что в Сюникской области страны основаны два новых опорных пункта 102-й российской военной базы.

Minval.az